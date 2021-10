Remedy: "Puzzleteile fielen zusammen" bei Veröffentlichung von Alan Wake Remastered

HQ

Heute erscheint der legendäre Thriller Alan Wake als aufgehübschtes Grafik-Remaster, das moderner Gaming-Hardware gerecht werden möchte. Diesmal dürfen sich auch Playstation-Spieler mit den übernatürlichen Schrecken beschäftigen, die in den Schatten von Bright Falls auf den titelgebenden Autoren warten. Wir haben kürzlich mit Remedy Entertainment darüber gesprochen, warum das Spiel ausgerechnet in diesem Jahr auf den Markt kommt.

"Na jetzt gibt es einige Gründe dafür", antwortete Kommunikationsdirektor Thomas Puha kurzgebunden. „Nummer eins ist die Zeit: Im Jahr 2019 haben wir die Veröffentlichungsrechte von Microsoft an Alan Wake zurückbekommen. Wir hatten bereits die Markenrechte, aber das ist etwas anderes als die Veröffentlichungsrechte [zu besitzen]. Als wir diese bekommen haben, waren wir in der Lage [...] darüber zu entscheiden, was mit dem Spiel zu tun ist. Wie ihr bereits erwähnt habt, haben viele Leute im Laufe der Jahre über Alan Wake gesprochen und wir dachten, es wäre eine großartige [Gelegenheit], ein Remaster zu produzieren. Besonders weil wir möchten, dass [das Spiel] für ein größeres Publikum verfügbar ist und dazu gehört natürlich auch das Playstation-Publikum, das nie die Gelegenheit hatte, Alan Wake zu spielen. Immerhin war es seit 2010 und 2012 ein [Xbox-]360- bzw. PC-Spiel."

Puha nannte noch einen weiteren Grund, der die Finnen zu diesem Entschluss bewegte: "[...] Wie Remedy in den letzten fünf Jahren gewachsen ist und dass wir tatsächlich die Möglichkeit hatten, mit einem externen Partner zusammenzuarbeiten, [das hat ebenfalls dazu beigetragen]. All diese Puzzleteile fügten sich zusammen und hier sind wir." Unser vollständiges Interview mit Puha und Remedys Community-Manager Vida Starcevic könnt ihr euch unten anschauen. Wir sprechen dabei nicht nur über die Veröffentlichung, sondern auch über die egetätigten Änderungen und warum dieses Remaster heute noch spielenswert ist. Mehr Infos und Einschätzungen findet ihr in unserer Kritik.