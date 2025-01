Remedy-Pläne für einen erfolgreichen Start von FBC: Firebreak

HQ

Remedy hat eine Strategie entwickelt, um den Erfolg ihres neuen Multiplayer-Spiels FBC: Firebreak sicherzustellen. Thomas Puha von Remedy sprach kürzlich in einem Interview mit Gamesradar darüber, in dem er sagte, dass das Spiel zum Start sowohl im Game Pass als auch auf PlayStation Plus verfügbar sein wird, was die Barriere für die Spieler senken wird, es auszuprobieren. Dieser Schritt zielt darauf ab, eine größere Spielerbasis anzuziehen, insbesondere diejenigen, die das Spiel sonst vielleicht nicht gekauft hätten. Während der Aufbau einer starken Community im Vordergrund steht, räumte Puha ein, dass der Start mit einer so großen Spielerbasis nervenaufreibend ist und dass sie sich darauf verlassen, dass das Spiel dem Druck standhält. Obwohl die finanziellen Auswirkungen noch ungewiss sind, setzt Remedy auf das Engagement der Community als Schlüssel zum Erfolg des Spiels.

Sind Sie gespannt darauf, FBC: Firebreak über diese Dienste auszuprobieren?