Remedy hat jetzt Project Condor und Max Payne Remakes in voller Produktion

Remedy Entertainment hat uns ein Update über den Zustand der Finanzen des Studios und den Status seiner aktuellen Arbeit gegeben. Alan Wake II ist bereits sehr nahe an der Schwelle zur vollständigen Kostendeckung, obwohl sie noch nicht erreicht ist. Hoffentlich wird es mit der zukünftigen physischen Wiederveröffentlichung im Oktober von diesem Zeitpunkt an voll solvent und profitabel sein.

Auch bei Alan Wake II bestätigt das Studio, dass sie immer noch am zweiten Story-DLC, The Lake House, arbeiten, der noch nicht in ein Veröffentlichungsfenster passen kann.

Wenn man sich andere Projekte ansieht, scheint es, dass Project Condor (der Multiplayer-Ableger von Control) in die volle Produktion gegangen ist und das Team an einer Vielzahl von Karten und Missionstypen arbeitet, die sowohl intern als auch extern getestet werden.

Die Max Payne-Remakes (Max Payne 1&2 Remake) sind in den letzten Monaten ebenfalls in die volle Produktion gegangen und sie prüfen von Anfang bis Ende, ob die Prototypen zu den neuen Gameplay-Mechaniken passen, die sie hinzufügen werden.

Zu guter Letzt schreitet auch Control 2 weiter voran, wenn auch langsamer als die anderen Arbeiten. Es scheint, als sei die Konzeptphase vorbei und sie sind jetzt mitten in der Entwicklung der Prototypen und der Festlegung des vollen Umfangs des Projekts. Es wird also noch einige Jahre dauern, bis wir etwas Greifbares davon sehen können.