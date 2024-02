Remedy hat die vollen Rechte an der Control Franchise erworben

HQ

Remedy Entertainment hat die vollen Rechte an seinem eigenen Control -Franchise konsolidiert und erworben. Da der finnische Entwickler derzeit dabei ist, eine Fortsetzung und ein Spin-off-Multiplayer-Projekt (Codename Condor ) zu entwickeln, das im Control -Universum spielt, hat er nun eine Vereinbarung mit 505 Games getroffen, die vorsieht, dass Control vollständig im Besitz ist und... Remedy selbst.

Die Transaktion beläuft sich auf eine Gesamtsumme von 17 Millionen Euro, was den Kosten entsprechen soll, die 505 für die Entwicklung von Control 2 und Codename Condor gezahlt hat, zuzüglich einer geringfügigen Prämie. Remedy wird die Transaktionsgebühr voraussichtlich in drei Raten innerhalb der nächsten 12 Monate zahlen.

Was das Kleingedruckte für den Deal betrifft, so wird 505 bis zum 31. Dezember 2024 weiterhin als Herausgeber des ursprünglichen Control fungieren und 505 wird weiterhin bestehende B2B-Deals für dieses erste Spiel bis zu den vereinbarten Ablaufdaten verwalten. Danach kümmert sich Remedy um all diese Elemente, wobei 505 keine Tantiemen oder andere Rechte am Spiel erhält.

Tero Virtala, CEO von Remedy, gibt an, dass Control seit seinem Debüt im Jahr 2017 über vier Millionen Einheiten ausgeliefert und einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Virtala fügt hinzu:

"Die vollständige Kontrolle über das Control -Franchise gibt uns die Freiheit, den besten Weg in die Zukunft zu wählen. Wir werden unsere Optionen sorgfältig prüfen, da wir wissen, dass Control von vielen Partnern als attraktives Franchise angesehen wird. Condor und Control 2 haben sich in den letzten Monaten gut entwickelt, und wir gehen davon aus, dass diese Projekte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ihre nächsten Entwicklungsphasen erreichen werden. Die Entwicklung von Condor und Control 2 wird normal weitergehen, wenn wir das beste Veröffentlichungs-, Vertriebs- und Finanzierungsmodell für diese Projekte in Betracht ziehen."