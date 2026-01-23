Remedy greift ein, um Epic Games zu verteidigen, nachdem der Entwickler von Larian sagt, der Publisher habe Alan Wake 2 Verkäufe leiden lassen

HQ

Kürzlich gab es online einen kleinen, konzentrierten Sturm, nachdem Cromwelp alias Michael Douse, Leiter der Verlagsabteilung bei Larian, Epic Games für seinen Ansatz bei der Veröffentlichung von Alan Wake 2 kritisierte. Douse twitterte einen Beitrag von Epics Chef Tim Sweeney, in dem er sagte, dass sowohl Spieler als auch Entwickler davon profitieren, Steam und den Epic Games Store als Optionen zum Kauf von Videospielen zu haben.

"Ich verstehe, dass Epic komplett finanziert wurde Alan Wake 2, aber dieses altruistische Pro-Entwickler-Gerede kommt nicht gut an, als Remedy scheinbar in eine finanzielle Krise geriet, weil sie Steam nicht für AW2-Verkäufe anzapfen konnten." Douse schrieb und behauptete, dass potenziell Hunderte Millionen an Einnahmen verloren gegangen seien, weil Alan Wake 2 die größte Plattform des PC-Gamings verpasst habe.

Remedy trat mit einer Antwort ein und kam Epic zu Hilfe. "Hallo. Ohne Epic Publishing gäbe es kein Alan Wake 2. Der Verlagsvertrag mit Epic war für Remedy sehr fair. Obwohl diese komplexen Deals oft sogar ein Jahr brauchen können, um abgeschlossen zu werden, und nicht immer fair gegenüber dem Entwickler sind, war dieser Deal das auch", heißt es in der Antwort. "Und es hat nur Monate gedauert, bis es fertig war. Epic Games war und ist ein ausgezeichneter Partner für uns. Dampf oder kein Dampf."

Alan Wake 2 brauchte zwar eine Weile, um sich beim Verkauf in den Vordergrund zu bringen, aber am Ende zog es ein beträchtliches Publikum an. Ob es mehr Exemplare hätte verkaufen können und sie schneller auf Steam verkauft haben, ist nur Spekulation, aber es scheint, als sei Remedy sehr zufrieden damit, wie alles gelaufen ist.