Remedy gibt Update zum Fortschritt von Control 2 und Max Payne Remake

Während Remedy sich wahrscheinlich gerade in der unglaublichen Aufnahme von Alan Wake 2 sonnt (Sie können unsere Rezension hier lesen), bedeutet das nicht, dass die Arbeit bei dem in Finnland ansässigen Entwickler aufhört. Bei Remedy sind viele Projekte in Arbeit, und wir haben gerade einige Updates zu einigen davon erhalten.

In einer Mitteilung an Investoren (wie von VGC entdeckt) wurde enthüllt, dass sich Control 2 noch in der Proof-of-Concept-Phase befindet. "Die Pläne für diese Fortsetzung sind ehrgeizig, und wir haben sowohl bei den Designs als auch beim Aufbau des Spiels gute Fortschritte gesehen", hieß es über die Fortsetzung des Third-Person-Shooters aus dem Jahr 2019. Abhilfe sagte. "Wir werden in den nächsten Quartalen in dieser Phase weitermachen. Wir konzentrieren uns darauf, die identifizierten Schlüsselelemente unter Beweis zu stellen, bevor wir zur nächsten Phase übergehen und das Team vergrößern."

In Bezug auf das Max Payne Remake sagte Remedy folgendes: "Max Payne 1&2 Remake ist in die Produktionsreifephase übergegangen. Wir haben Klarheit über den Stil und den Umfang des Spiels gewonnen, und wir haben ein außergewöhnlich gut organisiertes Team, das daran arbeitet. Mit diesen Errungenschaften freuen wir uns auf das Projekt und seinen zukünftigen Erfolg."

Es gab auch einige Updates zu Condor, einem kooperativen Multiplayer-Spiel, und Codename Vanguard, zwei Spielen, die größtenteils im Dunkeln geblieben sind.

"Condor, ein kooperatives Multiplayer-Spiel, hat sich von der Proof-of-Concept-Phase bis zur Produktionsreife entwickelt. Wir haben wertvolle Einblicke in die Entwicklung von servicebasierten Spielen gewonnen und sind jetzt in einer besseren Position, um ein Spiel zu entwickeln, mit dem sich die Spieler jahrelang beschäftigen können... In Codename Vanguard definieren wir mit unserem Publishing-Partner die nächsten Phasen des Projekts. Gleichzeitig strebt das Projekt an, die Proof-of-Concept-Phase bis Ende des Jahres abzuschließen."

Worauf freust du dich am meisten als nächstes von Remedy?