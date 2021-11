Remedy eröffnet schwedische Niederlassung

HQ

Das finnische Kraftpaket Remedy ist vor allem für die übernatürlichen Abenteuer Alan Wake und Control bekannt. Das Studio braucht in der Regel immer einige Zeit, um neue Projekte auszuliefern, deshalb liegen zwischen den großen Veröffentlichungen der Entwickler meist ein paar Jahre. Control hat dem Team jedoch einen Wachstumsschub verpasst, vor allem finanziell. In Zukunft möchte Remedy noch weiter wachsen und deshalb bauen sie nun eine schwedische Niederlassung in Stockholm auf. General Manager Johnny Mang erklärt, dass "bis Ende 2022 bis zu 25 Entwickler in Schweden" eingestellt werden sollen. Falls ihr Lust habt, in den kalten Norden zu ziehen, dann versucht euer Glück hier an dieser Stelle.

Die Finnen (und bald auch die Schweden) arbeiten derzeit an mehreren Projekten. Als nächstes erhalten wir voraussichtlich den Einzelspielerpart des PC-/Xbox-Spiels CrossfireX, sowie verschiedene Games, die in der Welt von Control angesiedelt sind. Ein Mehrspielerspiel mit dem Arbeitstitel Condor ist zum Beispiel in Entwicklung und es gibt ein weiteres Multiplayer-Projekt namens Vanguard.