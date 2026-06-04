Remedy enthüllt die ursprünglichen PC-Spezifikationen für Control Resonant

HQ

Remedy Entertainment gab vor ein paar Tagen auf der State of Play Showcase das offizielle Veröffentlichungsdatum für Control Resonant bekannt und bestätigte, dass das Spiel im Rahmen eines sehr intensiven Fensters Ende September/Anfang Oktober erscheinen wird, in dem fast jeder einzelne AAA-Titel erscheinen möchte.

Das feste Veröffentlichungsdatum ist auf den 24. September festgelegt, und da das über drei Monate entfernt ist, hat Remedy nun auch die anfänglichen PC-Spezifikationen für das Spiel veröffentlicht, um dir eine Vorstellung davon zu geben, was dein PC benötigt, um das Spiel zu laufen. Es sollte gesagt werden, dass sich diese Spezifikationen wahrscheinlich ändern werden, je näher wir dem Start kommen, aber sie bieten zumindest eine Übersicht.

Das Wichtigste ist, dass Control Resonant ein recht zugängliches Spiel mit den begrenztesten grafischen Einstellungen sein wird, da die Mindestanforderungen auf einen Intel i5-8500 oder ein AMD-Äquivalent, eine GeForce GTX 1070/Radeon RX 5600 XT und 16 GB RAM abzielen. Der Haupthaken wird sein, dass eine 100-GB-SSD benötigt wird, was auch für die empfohlenen Spezifikationen gilt, die lediglich die Anforderungen an CPU/GPU ändern, wobei dieser verbesserte grafische Bereich Ryzen 7 3700X oder Intel-Äquivalent sowie eine GeForce RTX 3070/Radeon RX 6700 XT verlangt.

Nach diesen Informationen: Wird dein PC Control Resonant ausführen können?