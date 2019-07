Remedy: Control läuft in VR nicht gut

Remedys bevorstehendes Actionspiel Control scheint eine relativ unkonventionelle Angelegenheit zu werden, deshalb glauben die Entwickler nicht, dass sich das Spiel gut für die virtuelle Realität eignen würde. Mikael Kasurinen und Brooke Maggs, Director und Narrative Designer beim finnischen Entwickler, sprachen mit GamingBolt darüber, warum sie nicht glauben, dass Control gut in VR abschneiden würde.

"Das Spiel ist so schnell und es basierend auf diesen sehr physischen Bewegungen des Charakters. Ich denke das wäre eine ziemlich üble Erfahrung, wenn wir es in der virtuellen Realität umsetzen würden. Trotzdem eine interessante Frage. [...] Sollten wir so etwas machen?" (Anmerkung der Redaktion: Welcher der beiden Entwickler hier zitiert wurde, geht aus dem Ursprungsartikel leider nicht hervor.)

Wärt ihr interessiert daran, mit Jesse in VR durch das surreale Bürogebäude zu fliegen und Paralleldimensionen zu erforschen?