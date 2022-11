Remedy CEO beschreibt Projekte in der Entwicklung

HQ

In einem Geschäftsbericht gab Tero Virtala, CEO von Remedy, Updates zu den fünf Projekten, die derzeit in Arbeit sind.

Über die jüngste Ankündigung neben Epic Games, dass Alan Wake Remastered auf der Nintendo Switch verfügbar sein würde, gab Virtala auch ein Update zum Stand seiner Fortsetzung. Er sagte: "Alan Wake 2 befindet sich in der vollen Produktionsphase und das Spiel wird wie geplant im Jahr 2023 veröffentlicht."

Virtala gab auch Updates zu Codename Heron und Codename Condor, Titel in der Control-Franchise. Codename Heron, ein Big-Budget-Projekt, befindet sich noch in der Konzeptphase, während das Team entscheidet, wie es die Serie voranbringen möchte. Codename Condor hingegen befindet sich in der Proof-of-Concept-Phase. Virtala, ein Koop-PvE-Titel für vier Spieler, sagte, dass sich das "Gameplay bereits in dieser frühen Phase lustig anfühlt".

Ebenfalls detailliert wurde der F2P-Koop-PvE-Shooter Vanguard vorgestellt, den Remedy in Zusammenarbeit mit Tencent entwickelt und sich in der Proof-of-Concept-Phase befindet. Virtala bekräftigte, dass sich das Team mit diesem Titel Zeit lassen würde, um eine hohe Qualität bei der Veröffentlichung zu gewährleisten. Er sagte: "Vanguard wird ein expansives, servicebasiertes F2P-Spiel mit einer reichhaltigen Welt und ausgewählten neuen Elementen sein, was es zu einem Spiel macht, das sich von anderen Multiplayer-Spielen abhebt."

Schließlich bekräftigte Virtala, dass neben Rockstar Games an den Max Payne 1 & 2-Remakes gearbeitet wird. Zusammenfassend sagte er: "Unser Fokus liegt auf der Entwicklung dieser fünf Spiele, von denen jedes das Potenzial hat, ein großer Erfolg zu werden."