Remedy bietet eine kurze Zusammenfassung von Alan Wake

Die Leute verlangen nach mehr, seit Alan Wake vor über 13 Jahren freigelassen wurde. Aber heute sind es nur noch acht Tage, bis wir endlich Alan Wake 2 bekommen.

Aber nicht jeder hat das erste Spiel gespielt, das bei der Veröffentlichung kein kommerzieller Hit war und erst 2021 für PlayStation veröffentlicht wurde. 13 Jahre sind trotzdem eine lange Zeit, erinnerst du dich an alles, auch wenn du es gespielt hast?

Wahrscheinlich nicht. Also... Was ist im ersten Spiel passiert? Remedy versucht, all dies in einem neuen Video namens Previously On... Alan Wake, der die Geschichte kurz nacherzählt. Schauen Sie es sich unten an.

Alan Wake 22 erscheint am 27. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.