Remedy ändert das Logo, um die Zukunft widerzuspiegeln

Death Rally war ein anständiges Spiel, aber es besteht kein Zweifel, dass Max Payne das Spiel war, das Remedy zu dem geliebten Studio gemacht hat, das es heute ist, also ist es verständlich, dass das Team sein Logo in ein Logo mit einer Kugel geändert hat, um den stilvollen Shooter im Jahr 1999 widerzuspiegeln. Nun, es ist 20 Jahre her, seit sie Max Payne 2: The Fall of Max Payne gemacht haben, also haben die Finnen erkannt, dass es an der Zeit ist, weiterzumachen.

Remedy hat sein neues Logo enthüllt . Das neue Design soll widerspiegeln, wie sich das Studio weiterentwickelt. Interessantes Timing, wenn man bedenkt, dass sie in diesen Tagen an Alan Wake 2, Control 2 und den Max Payne-Remakes arbeiten, aber passend, wenn die Studios mit aufregenden neuen IPs und der Northlight Engine immer wieder neue Wege beschreiten.