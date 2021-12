Remedy: Alan Wake behält Synchronsprecher und Schauspieler in Teil 2

HQ

Der Creative Director und Autor von Alan Wake, Sam Lake, verspürte den Drang, der Ankündigung der Horrorspiel-Fortsetzung Alan Wake 2 in der vergangenen Woche nachträglich einige Details hinzufügen. Er wiederholte, dass es sich bei Remedys neuem Projekt um ein Third-Person-Abenteuer handle, bei dem die Spieler die Kamera um den Protagonisten bewegen können. Lake bestätigte darüber hinaus, dass der Titelheld von seinen originalen Darstellern verkörpert werde.

Ilkka Villi, der physische Schauspieler hinter dem ruhelosen Autor, und Matthew Porretta, Alans englische Synchronstimme, werden in der Fortsetzung in ihre jeweiligen Rollen zurückkehren, um alten Fans eine bekannte Erfahrung zu ermöglichen. Remedy hat übrigens auch bereits versprochen, dass das Abenteuer dieses Mal etwas gruseliger wird und dass es "mit Abstand das am besten aussehende" Spiel werden soll, das das Studio bisher entwickelt hat.