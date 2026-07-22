Remco Evenepoel sieht sich nicht als Herausforderer von Pogacar für die Tour de France, es ist erstaunlich, "einfach nur in seiner Nähe zu sein"

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Remco Evenepoel hat zwei Tour-de-France-Etappen in Folge gewonnen: Am Sonntag bezwingt er das Plateau de Solaison und am Dienstag zeigte er eine Meisterklasse, als er die 16. Etappe, ein Einzelzeitfahren, 28 Sekunden schneller als sein Hauptkonkurrent Tadej Pogacar und über eine Minute schneller als alle anderen Fahrer gewann. Er errang einen großartigen Sieg für sein Land am belgischen Nationalfeiertag, sagte aber, dass sein Sieg bittersüß gewesen sei, als er erfuhr, dass sein Teamkollege von Red Bull-Bora-Hansgrohe, Florian Lipowitz, verunglückt war.

"Das ist sehr bedauerlich, es ist wie eine bittersüße Pille, die man mit diesem Sieg schluckt", sagte Evenepoel (über Reuters). "Er wird im Team sehr vermisst werden. Es ist wirklich schade für uns als Team, ihn zu verlieren, denn er hat offensichtlich eine sehr gute Tour de France gespielt. Es ist ein besonders trauriger Moment."

Lipowitz lag vor Beginn der 16. Etappe auf Platz fünf, hat sich jedoch mit einem Kollaponbruch aus dem Rennen zurückgezogen. Jonas Vingegaard vom Team Visma, der Zweiter wurde, hatte am Samstag ebenfalls einen Unfall und musste aussteigen, sodass Evenepoel nun am besten positioniert ist, um bei der Tour de France Zweiter zu werden.

Pogacar führt das Rennen an, und Evenepoel ist mit 4:32 Minuten Rückstand Zweiter. Der Dritte in der Gesamtwertung ist Isaac del Toro, der 2:19 Sekunden hinter Evenepoel liegt, sodass der Belgier eine gute Position hat, um Zweiter zu werden, und das ist alles, was er denkt: Er sieht sich nicht in der Lage, Pogacar um den Titel herauszufordern.

"Ehrlich gesagt, nein", sagte er, falls er daran dachte, den Slowenen zu fangen. "Ich konzentriere mich nur auf meinen eigenen Platz. Ich meine, Tadej ist auf dem Weg, seine fünfte Tour de France zu gewinnen. Es ist einfach erstaunlich, dass ich ihm ein bisschen nahe sein kann.Remco Evenepoel gewann 2022 die Vuelta a España, seinen einzigen Grand-Tour-Sieg, und hat außerdem drei UCI-Weltmeisterschaften in den Jahren 2023, 2024 und 2025 gewonnen.