Remco Evenepoel gewinnt das erste Zeitfahren der Tour de France und Pogacar führt die Gesamtwertung an

Remco Evenepoel hat seine erste Etappe bei der Tour de France 2025 gewonnen. Wie erwartet gewann er die 5. Etappe, das erste Zeitfahren der Grand Tour, eine 33 km lange flache Strecke rund um Caen in der Normandie, die er in 36 Minuten und 42 Sekunden absolvierte. Evenepoel ist einer der stärksten Fahrer, wenn es um reine Geschwindigkeit geht, und hat die UCI-Weltmeisterschaften, ein Zeitfahren, zweimal in den Jahren 2023 und 2024 gewonnen, sowie Gold in Paris 2024 und die Vuelta a España im Jahr 2022.

Evenepoel, der in seiner Karriere 64 Siege errungen hat, fügt einen zweiten Sieg bei der Tour de France hinzu, glaubt aber, dass seine Chance auf den Tour-Sieg später kommen wird. "Ich habe getan, was ich tun musste, um mir so viel Zeit wie möglich zu nehmen und in der Gesamtwertung aufzusteigen. Es ist in etwa die gleiche Situation wie im letzten Jahr, also bin ich damit zufrieden. Es ist ein großer Schritt in Richtung Podium, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Jeder weiß, was nächste und übernächste Woche kommt. In einem Jahr werde ich kommen, um die Tour zu gewinnen, aber dieses Jahr ist es ein bisschen zu früh."

Evenepoel, der sich von seinem schweren Unfall im Dezember vollständig erholt hat, klettert auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung, 42 Sekunden hinter Tadej Pogacar, dem Sieger der vierten Etappe, der heute Zweiter wurde und das Gelbe Trikot übernahm.