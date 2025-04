Rematch wird im Juni auf PC und Konsolen erscheinen, eine offene Beta ist für nächste Woche geplant

HQ

Nach einem verdammt gut aufgenommenen und gefeierten, stilvollen Kampfabenteuer ist die natürliche Entwicklung natürlich, einen Fußballtitel zu machen. Das ist es, was Sifu creator Sloclap beschlossen hat, da in naher Zukunft die Welt mit Rematch bekannt gemacht wird.

Dabei handelt es sich um einen Multiplayer-Titel, in dem zwei Teams online gegeneinander antreten und ihr Wissen und ihre fußballerischen Fähigkeiten in verschiedenen großen Arenen auf die Probe stellen. Die Idee des Spiels ist, im Gegensatz zu EA Sports FC und sogar Spielen wie Mario Strikers, dass jeder Spieler als ein Individuum auf dem Spielfeld und in einer Third-Person-Perspektive agiert, was bedeutet, dass man ein kontrollierteres und immersiveres Erlebnis erhält, als wenn man das Geschehen aus einem isometrischen Top-Down-Winkel betrachtet und ein ganzes Team von bis zu 11 Spielern gleichzeitig steuern muss.

Im Gegensatz zu EA FC und eFootball sind die Regeln von Rematch etwas anders, da es für Non-Stop-Aktionen ausgelegt ist, bei denen es keine Fouls, Abseits oder VAR gibt. Es geht darum, unerbittlich anzugreifen und deine Fähigkeiten in den Quickplay- oder Wettkampfmodi, die das Spiel bietet, unter Beweis zu stellen.

In einem neuen Trailer sehen wir, dass Rematch am 19. Juni auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird und dass ihm eine offene Beta vorausgeht, die am 18. April ausschließlich für PC-Benutzer beginnt.

Wenn es zur Veröffentlichung kommt, werden drei Versionen des Spiels angeboten, darunter die Basis Standard Edition (die eine spezielle Sloclap-Kappe für Vorbesteller enthält), die Pro Edition, die auch 72 Stunden "Early Access" und ein Ticket bietet, um einen Teil des ersten Battle Pass freizuschalten, und schließlich auch die Elite Edition, Dazu gehören alle oben genannten, aber auch einige zusätzliche kosmetische Gegenstände und ein zweites Battle Pass-Upgrade-Ticket.

Werden Sie das schöne Spiel im Juni genießen?