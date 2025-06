Rematch feiert offizielle Markteinführung mit neuem Trailer

HQ

Während einige dank des erweiterten Zugangs, der in den Pro- und Elite-Editionen enthalten ist, schon seit Anfang der Woche spielen, erscheint Rematch heute offiziell für Xbox Series X/S, PS5 und PC. Entwickler Sloclap hat diese Veröffentlichung mit einem neuen Trailer gefeiert, der einige der rasanten Fußball-Gameplays in seinem neuen Multiplayer-Titel zeigt.

Neben dem Launch-Trailer hat Sloclap in einer Pressemitteilung auch einige Informationen zu zukünftigen Updates verschickt. In erster Linie geht es um den Mangel an Crossplay bei der Veröffentlichung, ein Feature, das das Studio bereits einbauen wollte. "Wir verstehen, dass sich viele von euch vom ersten Tag an darauf gefreut haben, Rematch plattformübergreifend zu spielen. Wir haben unser Möglichstes getan, um Crossplay bei der Veröffentlichung einzubauen, aber Rematch ist der erste Crossplay-Titel des Studios, und wir sahen uns mit unvorhergesehenen technischen Problemen konfrontiert, die uns daran hinderten, dieses Feature rechtzeitig fertig zu stellen. Wir hätten sofort kommunizieren sollen, als sich abzeichnete, dass Crossplay bei der Veröffentlichung nicht verfügbar sein würde, und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und die Frustration, die es bei einigen unserer Spieler verursacht hat", sagte Sloclap.

"Es ist sehr wichtig für uns, dass unsere Spieler in der Lage sind, Rematch mit ihren Freunden zu genießen, daher hat Crossplay neben Bugfixes absolut höchste Priorität, wir sind bestrebt, dieses Feature schnell zu liefern, und wir werden so schnell wie möglich eine genauere Frist bekannt geben."

Neben dem Crossplay hat Sloclap eine Liste von Prioritäten zusammengestellt, auf die es sich konzentrieren wird. Zuerst kommen Lag und Leistung.

"Wir arbeiten daran, die Ursachen für Lag, Stottern und Frame-Einbrüche zu identifizieren, die das Gameplay beeinträchtigen. Unser Team implementiert derzeit Performance-Optimierungen und Einstellungsanpassungen, um die Stabilität deutlich zu verbessern. Ebenso arbeiten wir kontinuierlich daran, die Serverstabilität zu verbessern, um euch ein flüssigeres Spielerlebnis auf ganzer Linie zu bieten."

Und dann ist da noch die Desynchronisation: "Die Desynchronisierung von Server und Client hat sich auf die Match-Qualität ausgewirkt. Wir kennen zum Beispiel Probleme, bei denen Spieler manchmal nicht in der Lage waren, mit dem Ball zu interagieren, wenn sich die Spielercharaktere und der Ball scheinbar unvorhersehbar über das Spielfeld bewegten. Wir haben während des Early Access zwei Hotfixes bereitgestellt, um wichtige Probleme zu korrigieren, und wir werden kontinuierlich daran arbeiten, die Client- und Server-Synchronisierung zu verbessern."

Und schließlich gibt es noch Bugs und Stabilität: "Wir sind aktiv dabei, wichtige spielzerstörende Fehler wie Abstürze, Einfrieren nach Toren und Menüsperren zu beheben. Regelmäßige Patches und Hotfixes werden in den kommenden Wochen regelmäßig veröffentlicht, um Fehler auszubügeln, neue Funktionen zu bringen und Rematch so gut wie möglich zu machen."

Das Kern-Gameplay, kompetitive Funktionen, soziale Komponenten und Gelegenheitsspielfunktionen sind für kommende Updates geplant. Sloclap erinnert uns daran, dass es sich um ein kleines Team handelt, und diese Funktionen werden Zeit brauchen.

Rematch ist jetzt für Xbox Series X/S, PS5 und PC verfügbar.