Rematch Entwickler bestätigen, dass Crossplay "spätestens" im September erscheinen wird

Das neue Fußballspiel Rematch des Sifu-Entwicklers Sloclap hat sich in den Wochen seit seiner Veröffentlichung als sehr beliebt erwiesen. Da jedoch immer mehr Spieler an der Aktion teilgenommen haben, ist klar geworden, dass einige Funktionen erforderlich sind, um Rematch zu einem Ganzen zu machen. Das hat auch Sloclap bemerkt, und diese Funktionen sind nicht mehr weit entfernt.

Wie in einem neuen Beitrag von Sloclap erklärt, wird diese Woche ein Patch erscheinen, der eine Basisversion der Neuzuordnung von Gamepad-Eingaben, farbenblinde Optionen und Fehlerbehebungen ermöglicht. Auch größere Dinge wie Crossplay und Report-Funktion sind nicht mehr weit entfernt und werden spätestens im September und mit der Ankunft von Saison 1 erscheinen.

Auch Warteschlangen für 3v3- und 4v4-Ranglistenspiele werden in diesem Beitrag angesprochen. Sie werden nicht sofort eintreffen, aber Sloclap hat die Nachfrage nach ihnen bemerkt und plant, in ein paar Monaten eine neue Matchmaking-Warteschlange hinzuzufügen. Weitere Neuigkeiten folgen in Kürze.

Crossplay scheint derzeit die größte Forderung auf der Wunschliste vieler Spieler zu sein, da es der Spielerbasis von Rematch ermöglicht, zu boomen, anstatt auf der von ihnen gewählten Plattform isoliert zu sein.

Rematch ist jetzt für PC, Xbox Series X/S und PS5 erhältlich.