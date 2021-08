Remaster von Simpsons: Hit & Run "ziemlich schwierig"

Viele Klassiker aus der PS2-Ära sind in den letzten Jahren als Remaster oder Remake zu neuem Leben erweckt worden. Beispiele aus jüngster Vergangenheit sind Ty the Tasmanian Tiger, Destroy All Humans! und etwa Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom. Obwohl die allermeisten Spiele eine Fangemeinde haben, verdienen natürlich längst nicht alle Projekte aus der Vergangenheit eine zweite Chance auf modernen Plattformen. Bei anderen Games hingegen liegt das Problem bei den Lizenzen.

IGN sprach vor kurzem mit Matt Selman, der seit 1997 die Simpsons begleitet. Von ihm wollten die Kollegen erfahren, wie wahrscheinlich die Möglichkeit eines Remakes oder Remasters von The Simpsons: Hit & Run sei. Der Autor würde eine Neuauflage gerne sehen, allerdings gibt er die schwierige Rechtslage zu bedenken. Dieses Spiel heute noch einmal zu veröffentlichen, wäre ein "ziemlich schwieriges" Unterfangen, so Selman.

Später im Interview sprach der US-Amerikaner über die Entwicklung des Spiels: "Wir spielten zu der Zeit alle Grand Theft Auto und der Publisher... sie wollten nur ein weiteres Rennspiel haben. Und wir dachten, jeder spielt [...] Grand Theft Auto, die Leute müssen also aus den Autos aussteigen. Das war ein riesiger kreativer Kampf, ob es nun ein Spiel werden würde, [in dem man] 'Missionen abschließt' oder 'aus dem Auto steigt und Missionen abschließt'. Aber ich denke, der Kampf hat sich gelohnt."