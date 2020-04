Remaster von Saints Row: The Third verwüstet Steelport Ende Mai

Wer die verrückte Welt von Saints Row noch einmal besuchen wollte, sich aufgrund der veralteten Technik bislang jedoch abgeschreckt fühlte, für den hat Deep Silver einige spannende Neuigkeiten vorbereitet. Saints Row: The Third, das - wie ihr bestimmt erraten habt - dritte Spiel in der Reihe wird für Playstation 4 und Xbox One neu aufgelegt werden und am 22. Mai dieses Jahres landen.

In The Third schlüpfen wir in die Reihe einer eigenen Spielfigur, die als Boss bezeichnet wird und die Saints nach ihrer Fusion mit den Antagonisten des zweiten Spiels (die Ultor Corporation) anführt. Zusammen hat unsere Organisation ein Konsumimperium aufgebaut, das einer Fraktion namens Syndicate ein Dorn im Auge ist. Erwartet abgefahrene Open-World-Action mit viel albernem Humor.

Neun Jahre sind vergangen, seit der dritte Eintrag der Serie ursprünglich veröffentlicht wurde. Aufgrund der technischen Fortschritte erhält das Remaster von Saints Row: The Third verbesserte visuelle Effekte und Assets, eine brandneue Licht-Engine, veränderte Umgebungen und überholte Charaktermodelle. Uns wurde zudem mitgeteilt, dass ein großer Teil der Stadt Steelport neu strukturiert wurde und Platz für all die Waffen und Fahrzeuge bietet, die in insgesamt 30 DLCs nachträglich ins Spiel gelangt sind. All diese Inhalte wurden neu aufbereitet und sind in dieser überarbeiteten Version des Spiels enthalten.