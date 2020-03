Remaster von Nier Replicant auf dem Weg zu PC, PS4 und Xbox One

Nächsten Monat feiert das Action-Rollenspiel Nier seinen zehnten Geburtstag und Square Enix hat sich dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Unternehmen bereitete im Vorfeld dieses Ereignisses eine spezielle Webseite vor und der originale Game Director Yoko Taro teaste auf seinen sozialen Medien fleißig auf das Ereignis hin. Heute Morgen sprangen dann schließlich zwei neue Nier-Spiele aus dem großen Geburtstagskuchen.

Gezeigt wurde ein Trailer mit atmosphärischen Aufnahmen aus einem Remaster namens Nier Replicant ver.1.22474487139. Das Game wird auf PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One erscheinen und ein Studio namens Toylogic verantwortet sich für den Port (die haben eigenen Aussagen zufolge Zulieferarbeiten für Super Smash Bros. Melee (Wii), Kid Icarus: Uprising (3DS) und The Evil Within eingereicht).

Offensichtlich handelt es sich bei diesem Spiel um die Basis der japanischen Version, die wir überraschenderweise wohl auch hier in Europa sehen werden. Das originale Nier wurde in zwei Ausgaben produziert: Nier Replicant für den japanischen Markt und Nier Gestalt für alle anderen Regionen. In der japanischen Ursprungsfassung sehen wir einen Jugendlichen, der seine Schwester Yonah von einer unheilbaren Krankheit befreien möchte. In der europäischen Gestalt-Edition ist Nier ein grimmiger Mann mittleren Alters, der seine Tochter mit aller Macht vor Schaden bewahren möchte. Die Veränderungen zwischen den Editionen sind in den meisten Fällen sehr subtil, der daraus entstehende Kontext ist jedoch ein anderer (was wahrscheinlich der Grund für die internationale Teilung war).

In der neuen Version, Nier Replicant ver.1.22474487139, wird es eine vollständige Sprachausgabe geben und möglicherweise gibt es sogar "neue Inhalte". Der Producer Yosuke Saito habe laut der Famitsu beispielsweise angesprochen, dass er noch nicht wisse, ob es weitere Enden gebe. Das Original aus dem Jahre 2010 musste viermal durchgespielt werden, um alle Inhalte zu sehen. Komponist Keiichi Okabe wird seine glanzvolle Musik für das Nier-Remaster erneut aufnehmen und einige weitere Überraschungen für unsere Ohren vorbereiten.

Die zweite Überraschung anlässlich des 10. Geburtstags ist ein mobiler Ableger für Smartphones. Es heißt Nier Re[in]carnation und wird von einem Studio namens Applibot entwickelt. Das Charakter-Design stammt laut Publisher Square Enix vom japanischen Animationsstudio CyDesignation, das uns nicht weiter bekannt ist. Der erste Trailer verrät nur wenig über das eigentliche Projekt, auch auf der offiziellen Webseite zum Spiel gibt es keine weiteren Informationen. Inwieweit Yoko Taro involviert ist, ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht bekannt. Taro betreut derzeit bereits ein weiteres mobiles Spiel, das Anfang Juni im Westen veröffentlicht wird - SINoALICE.