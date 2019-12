Remaster von Bayonetta und Vanquish für Konsole bestätigt

Es ist ca. zwei Jahre her, seit wir das erste Mal Gerüchte von Neuauflagen zu Vanquish und Bayonetta auf Playstation 4 und Xbox One gehört haben, doch erst als vor kurzem entsprechende Einträge im Microsoft-Store entdeckt wurden, deutete sich an, dass Sega eine offizielle Ankündigung vorbereiten würde. Heute ist genau das geschehen, denn PlatinumGames bestätigte, dass Remaster-Versionen der beiden Actionspiele in Form des sogenannten Bayonetta&Vanquish-Bundles am 18. Februar auf PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Anlass ist der zehnte Geburtstag von Vanquish, Bayonetta erschien im Herbst 2009.

Beide Spiele laufen auf den stärkeren Konsolen erwartungsgemäß mit 4K bei 60 Bildern in der Sekunde, doch das ist noch nicht alles. Wer ein Auge für echte Schönheit hat, der sollte sich die physische Ausgabe anschauen, die mit einem sehr coolen Steelbook ausgeliefert wird. Wer lieber digital bestellt, erhält auf der PS4 zwei auffällige Themen - die Artworks am Ende dieser Meldung geben euch eine Idee der Illustration. Zuvor aber erst einmal der neue Trailer: