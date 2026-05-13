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Remarkably Bright Creatures ist auf Netflix erschienen. Wir wissen inzwischen aus Erfahrung, dass die Qualität von Netflix-Filmen stark variiert. Einige wirklich gute werden veröffentlicht, aber die meisten geraten im Sumpf mittelmäßiger Fast-Food-Produktionen. Ich wusste nichts von Remarkably Bright Creatures, bis ich sah, dass die Veröffentlichung geplant ist. Was meine Neugier zunächst weckte, waren die guten Kritiken und die interessante Besetzung. Sally Field ist eine erfahrene Spielerin, und Lewis Pullman (der seinem Vater Bill unheimlich ähnlich ist) hat sich zu einer Art aufsteigendem Stern entwickelt.

Vielleicht hätte ich als Autor das Buch besser kennen sollen, das meines Wissens sehr gut verkauft wurde. Rechts. Natürlich kann ich nicht mit jedem Buch vertraut sein, nur weil es meine Branche ist, und es ist möglich, dass ich darüber gelesen habe, aber es ist nicht wirklich die Art von Buch, zu der ich mich normalerweise hingezogen fühle. Olivia Newman ist sowohl für das Drehbuch als auch für die Regie verantwortlich; sie führte auch Regie bei der Verfilmung von Where the Ccrefish Sing.

Zusammenfassung:

Durch unerwartete Bindungen, die während der Nachtschichten in einem örtlichen Aquarium entstehen, erfährt Tova, eine ältere Witwe, von einer lebensverändernden Entdeckung, die ihr vielleicht wieder Freude und Staunen bereiten könnte.

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Es ist eine ziemlich typische Handlung für diese Mischung aus Wohlfühl und Drama. Die Erzählung folgt einem sehr bekannten Muster, ebenso wie die Wendungen in der Handlung. Klingt das negativ? Nicht unbedingt. Remarkably Bright Creatures ist eine stilvolle Produktion. Das Drehbuch ist gut geschrieben, die schauspielerische Leistung hervorragend und die emotionale Bandbreite wird geschickt umgesetzt, auch wenn man ziemlich gut erraten kann, was passieren wird. Die letzte Wendung ist einfach, aber clever platziert.

Eine lustige Fußnote: Die Hauptfigur heißt Tova. Auch andere schwedisch klingende Namen tauchen auf. Sie hat jede Menge Dala-Pferde (Dala-Pferde, was überhaupt nicht gezwungen klingt). Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich erinnere mich nicht, dass der Film irgendeine Erklärung für diese schwedischen Elemente bietet; allerdings hat die Autorin Shelby Van Pelt offenbar Tova auf ihrer schwedischen Großmutter basiert. Jetzt weißt du es.

Außerdem habe ich das Internet durchforstet, ohne irgendwelche Informationen zu finden, aber ist das nicht David Harbour, der einen kurzen Cameo als bärtiger, betrunkener Typ in der Bar hat?

High-five, Putzfrau!

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Remarkably Bright Creatures ist ein wunderschöner Film. Ein Film, der vielleicht nötig ist, um ein wenig Licht ins Dunkel zu werfen, das in der Welt geschieht. Es ist zugleich wunderschön, traurig, unterhaltsam und lebensbejahend. Du spürst einen sanften Klaps auf die Schulter und ein Gedanke wird dir eingepflanzt: "Vergiss nicht, die Menschen und all die wunderbaren Dinge um dich herum zu schätzen."

Du weißt genau, was ich meine. Es brodelt weiter; Natürlich gibt es keine wirkliche Schärfe, aber man wird von den Charakteren und der Stimmung angezogen, die zwischen Gemütlichkeit und dem Bedürfnis, sich zu räuspern, um den Tränenklumpen aus dem Hals zu bekommen, an einigen Stellen schwankt.

Aber. Ich muss zugeben. Als der Film mit dem Oktopus Marcellus beginnt, dessen Gedanken wir über eine Off-Stimme von Alfred Molina verfolgen (mit ihm ist nichts falsch, ich liebe ihn), werde ich etwas skeptisch und denke: "Nein, verdammt nochmal, nicht schon wieder so ein zuckersüßes Finding Neverland-Ding."

Es geht vorbei. Nicht das Voiceover. Das bleibt einem während des gesamten Films im Gedächtnis. Aber mein Skeptizismus lässt nach. Weil es funktioniert. Ich ergebe mich. Er ist verdammt charmant, dieser CGI-Oktopus Marcellus. Wenn Sie einen schönen Film sehen wollen, der die Herzsaiten berührt, suchen Sie nicht weiter. Rare Wise Creatures könnte genau dein Ding sein. Oder Whisky.