Remakes werden am ehesten erfolgreich sein, wenn sie mindestens 11 Jahre alt sind

Die Veröffentlichung von Remakes und Remasters ist zu einer wichtigen Industrie geworden, wobei erstere komplett überarbeitete Versionen von Klassikern sind, während Remaster aufgefrischte Ausgaben des Originals sind.

In einem Artikel bei GamesIndustry.biz (basierend auf einer Umfrage von IDG Consulting und Strategic Game Consulting) wurde untersucht, wie alt Remakes und Remasters sein müssen, um erfolgreich zu sein. Und es stellt sich heraus, dass es eine ziemlich klare Linie gibt. Remakes, die zwischen 11 und 20 Jahre alt sind, verkaufen sich in der Regel am meisten, während diejenigen, die neuer sind, sich wahrscheinlich nicht relevant genug fühlen, um nach so kurzer Zeit erneut zu kaufen, während diejenigen, die älter sind, in vielen Fällen Titel sind, die von jüngeren Spielern, die keine Beziehung zu ihnen haben, vergessen oder unbekannt sind.

Bei Remasters sieht die Situation jedoch anders aus. Diese sollten nicht länger als fünf Jahre vorhanden sein, um sich gut zu verkaufen. Sie werden oft in Verbindung mit neuen Konsolengenerationen veröffentlicht, da die Leute Spiele, die sie mögen, mit besserer Grafik noch einmal erleben möchten. Wenn man nur ein älteres Spiel remastert, fühlt es sich alt und ein bisschen altbacken an, und die Verkaufszahlen erleiden einen Rückschlag.

Nach wie vielen Jahren denkst du, dass es vernünftig ist, ein Spiel neu zu machen?