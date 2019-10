Remakes von House of the Dead 1 & 2 offiziell bestätigt

Duck Hunt und Time Crisis waren großartige Beispiele dafür, wie unterhaltsam Light-Gun-Spiele sein konnten. Wir dürfen bei diesem Thema nicht The House of the Dead aus dem Jahr 1996 und dessen Fortsetzung aus dem Jahr 1998 vergessen - zwei Titel, die vielleicht den bleibendsten Eindruck auf die damals noch jungen Spieler hinterlassen haben. Forever Entertainment hat sich heute zu Wort gemeldet und vollständige Remakes dieser beiden Klassiker angekündigt:

"Wir besitzen eine unterzeichnete Vereinbarung für die [Anfertigung] von Remakes zu den Spielen 'The House of the Dead' und 'The House of the Dead 2'. Es wurden keine Plattformen oder Veröffentlichungstermine bestätigt und mehr können wir derzeit leider nicht sagen. Bitte drückt uns die Daumen und folgt unseren offiziellen Kanälen", heißt es in der Ankündigung.

Wenn euch der Name Forever Entertainment bekannt vorkommt, dann womöglich deshalb, weil die erst kürzlich mit dem Remake von Panzer Dragoon im Zuge eines Nintendo-Livestreams auf der diesjährigen E3 ins Rampenlicht getreten sind. Da uns bislang keine weiteren Details zur House-of-the-Dead-Neuauflage bekannt sind, bleibt die wichtigste Frage dieser Meldung leider unbeantwortet: Kommen die Remakes mit oder ohne Light Gun? Was glaubt ihr?