Remake zu The Last of Us und neues Uncharted in Arbeit?

Jason Schreier (ehemals Kotaku) ist zweifelsohne der bekannteste und anerkannteste Spiele-Journalist der Welt. Nicht nur mit seinem Buch "Blood, Sweat, and Pixels" ermöglichte der US-Amerikaner immer wieder spannende Einblicke hinter die Kulissen der Spielebranche. In einem aktuellen Artikel für Bloomberg.com schreibt Schreier nun über Sony-Interna und berichtet, dass sowohl ein Remake zu The Last of Us als auch ein neues Uncharted in der Mache seien.

Laut der Reportage soll zunächst ein Team von Sony-internen Mitarbeiter*innen mit einem The-Last-of-Us-Remake betraut worden sein. Dieses wurde nach Angaben Schreiers von Michael Mumbauer geleitet, der mit der Sony Corp.'s Visual Arts Service Group bei vielen früheren Exklusivtiteln ausgeholfen hatte. Mumbauer und sein Team waren laut Schreier jedoch enttäuscht vom mangelnden Rückhalt seitens Sony, die ihnen schlussendlich die Leitung wieder abgenommen und an die ursprünglichen Last-of-Us-Macher*innen von Naughty Dog übertragen haben sollen. Bedenkt man, dass für 2022 die HBO-Serie zur interaktiven Hitmarke geplant ist, wäre es kein Wunder, wenn versucht würde, eine möglichst parallele Veröffentlichung zu bewerkstelligen.

Zudem berichtet Schreier über einen neuen Part der Uncharted-Reihe. Angeblich wurde zunächst ein Teil von Sony Bend (Days Gone) abgestellt, um Naughty Dog bei einem unbekannten Multiplayer-Titel zu helfen. Der andere Teil des Days-Gone-Studios soll unter Beaufsichtigung von Naughty Dog auf ein neues Uncharted angesetzt worden sein. Da hochrangige Mitarbeiter*innen von Sony Bend laut Schreier Sorge hatten, ihr Team könne von Naughty Dog übernommen werden, sollen sie mit Erfolg darum gebeten haben, das Projekt verlassen zu dürfen. Leider verrät der Artikel nicht, was der Ausstieg der Sony-Bend-Leute für ein neues Uncharted bedeuten könnte. Zumindest kolportiert Jason Schreier aber, dass Sony Bend seit knapp einem Monat an einem eigenen Spiel arbeiten. Worum es sich dabei handelt, wissen wir leider nicht. In Bezug auf sämtliche Enthüllungen gilt: Wir werden Euch umgehend informieren, sobald wir mehr wissen!