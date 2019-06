Remake von Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom in Arbeit

In drei Tagen will THQ Nordic drei Spiele ankündigen, so hieß das Versprechen, das uns der Publisher Anfang der Woche gegeben hat. Heute hat uns das Unternehmen das Remake von Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom vorgestellt, mit dem englischen Namen "SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated".

Das Actionspiel von 2004 wird nächstes Jahr für die PS4, Xbox One, Switch und den PC neu aufgelegt werden. Es ist ein klassischer Platformer mit simplen Kämpfen und Umgebungsrätseln, der von den liebenswerten Charakteren der Kinderserie lebt. Das kurze Teaser-Video findet ihr unten, Nickelodeon und Purple Lamp Studios helfen beim Port.