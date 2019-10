Remake von Spongebob: Battle for Bikini Bottom in 300-Euro-teurer Sonderedition

THQ Nordic hat ein neues Geschäftsmodel gefunden, denn sie versuchen großen Fans von alten Spielen mit sauteuren Sammlereditionen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Das haben sie bereits beim Remake Destroy All Humans!, dem überfälligen Biomutant und bei Darksiders III probiert, nun folgt ein anderes Remake der alten Schule - Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom. Die Rehydrated-Neuauflage wird in zwei überteuerten Fassungen verkauft, die Shiny Collector's Edition für 150 Euro und die FUN-Edition für 300 Euro. Verfügbar sind beide Editionen für PC, PS4, Switch und Xbox One.

In der Shiny-Edition steht eine Spongebob-Figur mit flexibler Zunge und goldenem Pfannenwender bereit. Dazu gesellen sich ein paar Sticker, sechs Lithografien, Tennissocken und das Spiel selbst. Die FUN-Edition bekommt die gleiche Figur, sowie zwei Modelle von Patrick und Sandy. Ein Satz Tiki-Schlüsselanhänger ist dabei, ebenso wie die restlichen Inhalte der Shiny-Version. Im Spiel müssen wir Plankton und seine bösen Roboter besiegen. Das Remake soll visuell überarbeitet werden und optimiertes Gameplay bieten. Es gibt wohl zum Beispiel einen neuen Hordemodus für bis zu zwei Spieler, der online und offline gespielt werden kann.

