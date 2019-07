Remake von Harvest Moon: Friends of Mineral Town angekündigt

Das GBA-Spiel Harvest Moon: Friends of Mineral Town wird in Japan für die Switch neu aufgelegt, das hat die Famitsu diese Woche berichtet. Das Remake soll unter dem Namen "Story of Seasons: Reunion in Mineral Town" laufen, Story of Seasons ist ja der neue Name für die Harvest-Moon-Spiele. Am 17. Oktober wird das Spiel in Japan für die Switch veröffentlicht, im Westen wurde es leider noch nicht angekündigt. In Deutschland sind bereits zwei 3DS-Titel der Story-of-Seasons-Reihe erschienen, ein Switch-Ableger der Reihe (Doraemon) befindet sich ebenfalls aktuell in Entwicklung.