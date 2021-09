Remake von Destroy All Humans 2 heißt "Reprobed"

Heute Abend ist Sony ein kleines Missgeschick unterlaufen. Auf Twitter hat das Unternehmen versehentlich das vermutete Remake von Destroy All Humans 2 aus dem Jahr 2006 angekündigt - Destroy All Humans 2 - Reprobed. Der Beitrag ist mittlerweile gelöscht worden, doch ein Mitschnitt des angehangenen Videos lässt sich online natürlich längst finden.

Black Forest Games aus Deutschland übernimmt die Produktion, sonst gibt es keine nützlichen Informationen. Wir sehen einige fiese Alien-Fähigkeiten von Cryptosporidium-138, Regierungsbeamte in schwarzer Kleidung und die beindruckende Zerstörungskraft einer fliegenden Untertasse. Mehr Infos wird es spätestens am Freitagabend geben, denn Ende der Woche ist THQ Nordics großer Livestream angesetzt, auf dem Destroy All Humans 2 - Reprobed und fünf weitere neue Spiele vorgestellt werden sollen.