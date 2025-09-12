Remake bestätigt: Erster Blick auf Dragon Quest VII Reimagined, erscheint am 5. Februar

Es wird schon seit Monaten gemunkelt, mit Leaks hier und da, obwohl keiner von ihnen ganz auf den Punkt gebracht hat, was es wirklich bedeutete, bis heute wurde das Geheimnis gelüftet. Wir werden nächstes Jahr tatsächlich ein Remake von Dragon Quest VII bekommen, das Dragon Quest VII Reimagined heißt.

Es ist eine Umsetzung des klassischen Remakes von DQVII aus dem Jahr 2013, das 2016 im Westen veröffentlicht wurde, dieses Mal haben wir eine vollständig 3D-modellierte Welt, moderne Gameplay-Mechaniken und Next-Gen-Grafiken (vor allem bei den Gesichtern).

Dragon Quest VII Reimagined behält jedoch den gleichen Geist der Franchise bei, der ein Synonym für Abenteuer ist, und es kommt relativ bald. Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Schaut euch unten den Trailer und die ersten Screenshots des Spiels an.