Relooted ist ein stylischer Plattformer, in dem es darum geht, gestohlene Relikte zurückzustehlen

Entwickler Nyamakop ist gerade bei Day of the Devs erschienen, um einen Blick auf seinen kommenden und äußerst stylischen Action-Plattformer Relooted zu werfen. In diesem Spiel dreht sich alles um die Verwendung eleganter und flüssiger Parkour-Tricks und -Bewegungen, um aus Tresoren und Hochsicherheitsbereichen zu entkommen, während Sie Relikte und Waren tragen, die von den Menschen gestohlen und ursprünglich gehortet wurden.

Um dies zu tun, hast du die Hilfe eines bunt gemischten Teams, das eine Reihe von Fähigkeiten und Tricks einsetzen kann, um dich in Sicherheit zu bringen, nachdem du den betreffenden Gegenstand geschnappt hast und die Alarmglocken zu klingeln beginnen. Sobald dies geschieht, musst du über Lücken springen, an Kronleuchtern schwingen, unter Türen hindurchschlüpfen und was auch immer die Situation erfordert, um dich in Sicherheit zu bringen.

Relooted hat auch einen großen Fokus auf die afrikanische Kultur, wobei das Spiel eine Vielzahl von Charakteren aus der Region bietet und einen Kernzweck hat, der darin besteht, gestohlene afrikanische Relikte "neu zu plündern" und sie dann sicher in deinem Versteck aufzubewahren.

Im Moment hat Relooted weder ein Veröffentlichungsdatum noch ein Zeitfenster, aber wir wissen, dass es auch auf den PC kommen wird (über Steam und Epic Games Store ) und Xbox Series X/S. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.