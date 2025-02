Relic Entertainment skizziert, wie es nach der Trennung von Sega weitergeht

HQ

Relic Entertainment will ein neues Kapitel aufschlagen, nachdem es sich letztes Jahr von Sega getrennt hat. Nach der Aufspaltung verkleinerte sich Relic Entertainment etwas, verlor 41 Mitarbeiter und trug zu der steigenden Zahl von Entlassungen bei Videospielen bei.

Für die Zukunft hat Relic jedoch noch große Pläne. "Die Chance, die wir hier haben, besteht darin, die Frage zu lösen, wohin RTS als nächstes gehen muss", sagte Justin Dowdeswell, CEO von Relic Entertainment (via VentureBeat). "Wir haben definitiv ein sehr engagiertes Multiplayer-Publikum gesehen. Aber es ist begrenzt, wenn wir zum Beispiel über Company of Heroes sprechen. Dies ist ein Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt, was das Publikum bis zu einem gewissen Grad einschränkt. Es ist ein RTS, das das Publikum weiter einschränkt. Und wenn wir intern darüber sprechen, was die Hindernisse für uns sind, ist es wichtig, dieses Publikum zu erweitern. Wie bringen wir neue Spieler dazu? Wie erreichen wir die Spieler?"

Relic wird nicht nur an neuen Titeln arbeiten, sondern auch weiterhin seine bestehenden Titel aktualisieren, wie z. B. Company of Heroes 3. Relic ist bekannt für seine Arbeit an Titeln wie Homeworld, Age of Empires IV und Warhammer 40.000: Dawn of War und hat sich als bekannter Name in der Strategiespielbranche etabliert. Das Problem mit diesen IPs ist jedoch, dass viele von ihnen nicht von Relic kontrolliert werden. Es wird jedoch angemerkt, dass Games Workshop ein starker Unterstützer von Relic ist, und so gibt es vielleicht Hoffnung für mindestens eines dieser älteren Franchises.