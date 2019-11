Release-Trailer zum Altmetall Terminator: Resistance

Letzten Freitag haben Teyon und Reef Entertainment ihr Spiel Terminator: Resistance für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Unsere Kollegen haben sich das Game bereits angeschaut, sind damit aber nicht sonderlich zufrieden. Wirkt auf uns so, als hätten sich die Entwickler von Rambo: The Video Game nur auf stumpfe Action-Ballerei und Explosionen verlassen. Mehr solcher Eindrücke findet ihr im neuen Launch-Trailer, das Game sollte den Kinostart von Terminator: Dark Fate begleiten.

You watching Werben