Release-Datum zum Mobile-Spiel Nier Re[in]carnation

In einer Pressemeldung verraten Publisher Square Enix und Entwickler Applibot das Release-Datum von Nier Re[in]carnation. Demnach soll der Mobile-Titel am 28. Juli parallel in Amerika, Europa und Südkorea für iOS und Android erscheinen.

Bislang haben mehr als 400.000 Leute die Möglichkeit der Vorabregistrierung genutzt. Wenn die Marke von 600.000 erreicht ist, sollen pre-registrierte Spieler diverse In-Game-Boni erhalten. Mehr Infos findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Ein neues Video seht Ihr hier: