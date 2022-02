Relayer: Strategie-RPG mit Mechs soll diese Woche eine Demo bekommen

Entwickler Kadokawa Games und Publisher Clouded Leopard Entertainment haben angekündigt, dass sie in dieser Woche (genauer gesagt am Freitag, dem 25. Februar) eine Demo ihres kommenden JRPG-Strategietitels Relayer veröffentlichen möchten. Laut der Ankündigung wird diese Demo die ersten zwei Kapitel der Hauptgeschichte mit insgesamt neun Leveln beinhalten. Die gespeicherten Daten können in die Vollversion übertragen werden, sobald der Titel erschienen ist. In dieser Probierversion könnt ihr maximal auf Level 30 aufsteigen, während im finalen Spiel Power-Level 300 möglich ist.

Relayer ist ein japanisches Strategie-Rollenspiel mit Riesenrobotern, die im Weltraum gegen Aliens kämpfen. In der Story verteidigen besondere Kinder und Jugendliche die Menschheit gegen eine fortgeschrittene Bedrohung. Das Gameplay erinnert uns auf dem ersten Blick ein bisschen an Fire Emblem, nur mit Mechs. Das Spiel selbst erscheint am 24. März 2022 auf Playstation 4 und Playstation 5. Alle weiteren Infos findet ihr hier.

Quelle: gematsu