HQ

Nicht viele von uns verbinden Oktopus mit dem Vereinigten Königreich, aber der gewöhnliche oder mediterrane Oktopus ist an seinen Küsten heimisch. Meistens sind sie jedoch so selten in den Gewässern von England, Schottland, Wales und Nordirland zu sehen, dass man leicht vergisst, dass sie dort sind.

Wie The Guardian berichtet, ist die Zahl der Oktopus in den letzten Jahren jedoch gestiegen. Mildere Winter und wärmere Frühlinge ermöglichen es, dass entlang der britischen Küste mehr Oktopus-Oktopus zuschließen und einigen Fischern einen Vorteil bieten, während andere ihren Fang abnehmen.

Fischer, die auf Schalentiere angewiesen sind, haben stark gelitten, da diese Tiere leichte Beute für Oktopusse sind, während diejenigen, die die fließenden Oktopus fangen wollen, sie in größerer Zahl als je zuvor gefangen haben. Aus Wildtiersicht dienen die Oktopus auch als Nahrungsquelle für Robben, Aale und den seltenen Risso-Delfin. "Es ist ein Umbruch des gesamten Ökosystems", sagte Bryce Stewart, leitender Forscher bei der Marine Biological Association.