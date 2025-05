Rekordverdächtige 60+ Partner für das Summer Game Fest bestätigt

HQ

Diesen Freitag ist es endlich Zeit für eines der größten Gaming-Events des Jahres, nämlich Summer Game Fest. Sie kann am besten als Nachfolger der E3-Show beschrieben werden und wird vom Schöpfer (und Moderator) der Game Awards, Geoff Keighly, geleitet.

Jetzt hat der offizielle Threads-Account der Veranstaltung bekannt gegeben, wer dieses Jahr teilnehmen wird, und es ist ein sehr, sehr beeindruckendes Line-up. Microsoft und Sony sind immer dabei, aber in diesem Jahr hat Nintendo ihre Teilnahme mit einem Switch 2-Logo bestätigt. Angesichts der Tatsache, dass ihre neue Konsole erst am Tag vor dem Event veröffentlicht wird, haben sie hoffentlich etwas Aufregendes zu zeigen, auf das wir uns im Herbst freuen können.

Ansonsten sind es so ziemlich alle Giganten, auf die wir hoffen, von 2K Games bis Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, Sega und Square Enix und vielem mehr. Der einzige große Name, der uns fehlt, ist Ubisoft, was ein bisschen schade ist (wir hätten nichts dagegen, das Splinter Cell Remake zu sehen).

Das Summer Game Fest beginnt am 6. Juni um 23:00 Uhr MEZ, und wir werden natürlich über alles berichten, was hier bei Gamereactor zu sehen ist. Verpassen Sie es nicht.