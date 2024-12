Rekordschlag gegen Fußballpiraterie in Spanien: 31,6 Millionen Euro für kostenlose Übertragung von LaLiga Ein Gericht in Spanien verurteilt das beliebte Piraterieunternehmen Roja Directa zur Zahlung von 31,6 Millionen Euro als Entschädigung an Mediapro.

HQ Wenn Sie in Spanien Sport live sehen möchten, müssen Sie viel Geld bezahlen. Wenn Sie die wichtigsten Fußballwettbewerbe, Liga- und UEFA-Wettbewerbe wie Champions League, Europa League oder Conference League verfolgen möchten, kann die monatliche Summe leicht über 100 Euro erreichen, wenn Sie die vollständigen Wettbewerbe sehen möchten. Hundert im Monat! Es ist kein Wunder, dass die Piraterie in die Höhe geschnellt ist, trotz der mehrfachen Versuche der Rechteinhaber und der Wettbewerber, die diese Rechte verkaufen, sie zu stoppen. Und heute wurde eine rekordverdächtige Strafe für die Verbreitung von Piraterie-Sportereignissen im Internet bekannt gegeben: 31,6 Millionen Euro. 31,6 Millionen, das ist die Summe, die ein Gericht in der Rechtssache A Coruña, Spanien,Roja Directa an das Medienunternehmen Mediapro als Schadensersatz an das Medienunternehmen Mediapro zu zahlen hat. Roja Directa, verwaltet von der Firma Puerto 80 Projects, war eine der beliebtesten Websites, um Fußballspiele live online zu sehen, ohne zu bezahlen. Und seit über einem Jahrzehnt ist sie im Visier des spanischen Justizsystems. Diese rekordverdächtige Summe von 31,6 Millionen Euro ergibt sich aus der Berechnung des Betrags, den Puerto 80 Mediapro für die Medienrechte der LaLiga-Saison 2014/15 hätte zahlen müssen. Die Hälfte davon, 15,8 Millionen, muss vom Eigentümer, Igor Seoane, als alleiniger Verwalter bezahlt werden. Obwohl die Website Roja Directa Links anbot, um die Spiele kostenlos live zu sehen, verdiente Puerto 80 Millionen für Werbung und verlangte Provisionen für die Umleitung von Traffic auf die Websites von Sportwettenhäusern. Die Website wurde in Spanien geschlossen, ist aber weiterhin im Ausland tätig. Javier Tebas, Präsident von LaLiga, feierte das Neue mit den Worten: "Es werden noch mehr fallen, und es werden große Fische sein. Google, Cloudfare u.a. Denn auch sie profitieren von diesem Diebstahl." Review News / Shutterstock