Rekord von 129 getöteten Journalisten im Jahr 2025 | Bericht

Im Jahr 2025 wurden laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) eine Rekordzahl von 129 Journalisten und Medienmitarbeitern getötet, wobei zwei Drittel der Todesfälle Israel zugeschrieben werden. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Pressemorde einen Rekordwert erreichen, teilte die Gruppe in ihrem Jahresbericht mit.

Die Aufsichtsbehörde sagte , israelisches Feuer habe 86 Journalisten, überwiegend Palästinenser in Gaza, getötet und 47 der weltweiten Todesfälle als vorsätzliche Tötungen eingestuft. Das israelische Militär äußerte sich nicht sofort, erklärte jedoch zuvor, dass es Kämpfer ins Visier nimmt und dass Operationen in Kriegsgebieten Risiken bergen.

Mindestens 104 der 129 Todesfälle standen im Zusammenhang mit Konflikten. Abgesehen von Gaza und Jemen gehörten Sudan, Mexiko und die Ukraine zu den tödlichsten Ländern, was die Gruppe als ein zunehmend gefährliches Umfeld für die Presse weltweit bezeichnete...