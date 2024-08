Reinigen Sie jeden Winkel mit dem Flexi Pro von Roborock

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einem Reinigungsgerät sind, das sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen bewältigen kann und trotzdem an schwer zugängliche Stellen wie z. B. unter Möbeln gelangt, dann haben wir das Gadget für Sie.

Die Leute von Roborock (die auch dafür bekannt sind, großartige Roboterreiniger zu entwickeln) haben den Flexi Pro entwickelt, der als "ultimative Lösung für Ihre Reinigungsanforderungen" beschrieben wird. Er kann die meisten Arten von Schmutz reinigen, sich an ungünstigen Stellen verdrehen und dehnen und dann sogar sich selbst reinigen. Es ist wirklich ein Tausendsassa.

Aber Sie können Magnus beim Wort nehmen, um zu sehen, was dieses Gerät so interessant macht, denn in der neuesten Folge von Quick Look teilt er eine Menge Informationen über das Gerät und warum es die Lösung für Ihre Reinigungsprobleme sein könnte.