Re[in]carnation: Erstes Gameplay zum Nier-Projekt für Smartphones

Square Enix Japan hat heute erstes Gameplay des mobilen Nier-Projekts Nier Re[in]carnation veröffentlicht. Wir sehen im Video ein junges Mädchen, das von einem fliegenden Pod verkleidet als Geist begleitet wird, während sie durch eine antike Tempelanlage rennt. Das wird vielen Spielern vielleicht zu unspektakulär erscheinen, wirkt nicht zuletzt dank der fantastischen Hintergrundmusik jedoch bereits in diesem Ausblick sehr vielversprechend. In der ersten Gameplay-Präsentation sehen wir die Touchscreen-Steuerung, mit der wir uns im Spiel bewegen werden. Unklar ist weiterhin, welche weiteren Elemente (neben Erkundung) Entwickler Applibot im Spiel vorbereitet.

Weitere Informationen zu Nier Re[in]carnation könnten vielleicht in der kommenden Woche aufkommen. Am Mittwoch, dem 22. April, wird der Publisher Square Enix laut dem japanischen Famitsu-Magazin (danke für den Hinweis, Nibel) einen Livestream zum Remake des Originalspiels Nier Replicant ver.1.22474487139 veranstalten. Das hat mit diesem Projekt zwar nur am Rande zu tun, bislang wurden die beiden Games aber immer gemeinsam besprochen.