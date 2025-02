Reikon Games präsentiert Metal Eden, einen frenetischen Einzelspieler-Cyberpunk-FPS

Gestern Abend haben wir während Sonys State of Play einen sehr kurzen Blick auf die Neuigkeiten von Reikon Games und Deep Silver, dem Shooter Metal Eden, geworfen. In einer anderen Richtung als das, was das Genre derzeit anstrebt, ist Metal Eden ein a priori Einzelspieler-Erlebnis, in dem wir als ASKA spielen, einen fortschrittlichen Hyperdrive-Androiden, der aus einer digitalisierten menschlichen Psyche gebaut wurde.

"Begleitet von deinem besonderen empfindungsfähigen Schiff Nexus erweiterst du dein Arsenal und rüstest deinen unsterblichen Körper auf, während du für das kämpfst, was hinter dieser gespenstisch schönen Maschinenwelt real ist."

Nach dem, was wir im Trailer gesehen haben, den ihr euch auch unten ansehen könnt, sieht es so aus, als würden wir uns auf Hochgeschwindigkeits-Action mit futuristischen Waffen und viel Vertikalität in den Levels freuen.

Metal Eden erscheint am 6. Mai 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.