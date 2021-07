Auch Riders Republic wurde am Abend überraschend verschoben, weil Ubisoft Annecy mehr Zeit benötigt, um die Erfahrung mit dem Feedback der geplanten offenen Beta zu verfeinern. Das Sportspiel-MMO werdet ihr voraussichtlich erst am 28. Oktober in seiner fertigen Form spielen können - acht Wochen nach dem zuletzt kommunizierten Termin.

Quelle: Ubisoft.