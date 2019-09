Reguläre Matches und Master-League-Eindrücke aus eFootball PES 2020

Heute erscheint das neue eFootball PES 2020 und obwohl wir darüber bereits einiges gesagt haben, wollten wir euch noch ein paar eigene Gameplay-Eindrücke mit auf den Weg geben. Wir haben für euch zwei reguläre Matches aus dem aktuellen Fußballspiel von Konami aufgenommen und ausprobiert, was sich auf dem Spielfeld verändert hat. Das erste Video zeigt den Fußballverein FC Barcelona, der gegen Arsenal antritt. Im Zweiten seht ihr Juventus, die sich gegen den niederländischen Verein Ajax warm machen.

Besonders aufmerksam war Konami beim Modus Master League, denn darin werden wir selbst zu Manager eines eigenen Fußballclubs. Es gibt frische Filmsequenzen, die Pressekonferenzen wurden ausgebaut und das Leben der Sportler spielt auch abseits des Spielfelds eine Rolle. Wie das neue PES das alles umsetzt, haben wir uns in unseren Review-Eindrücken näher angesehen, euch aber ebenfalls einiges zum Anschauen mitgebracht. Unten seht ihr beispielsweise das Intro des Modus, was euch hoffentlich in die richtige Manager-Stimmung versetzt. Wählt ein Team, arbeitet mit Sportlegenden, wie Roberto Carlos, Diego Maradona oder Zico zusammen und passt die Outfits eurer Gang an.

Da wir uns für den Partnerverein Manchester United entschieden haben, standen wir auf kurz oder lang Inter Milan gegenüber. Wie die Begegnung ausging, seht ihr unten im Video, außerdem haben wir uns im International Champions Cup erneut mit Juventus auseinandergesetzt.

