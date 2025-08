Regretting You wird diesen Oktober an deinem Herzen zerren

Colleen Hoovers geschriebene Werke gehören zu den angesagtesten Werken in Hollywood, da die Autorin bereits einige ihrer Bücher verfilmt hat und noch mehr geplant ist. Nach Naughty Books und dem verleumdeten It Ends With Us des letzten Jahres folgt Regretting You, eine romantische Geschichte, die einer Familie folgt, die vor Herausforderungen steht, nachdem ein tragischer Unfall einen brutalen Familienverrat und ein Geheimnis ans Licht gebracht hat.

Diese Adaption des Buches wirdThe Fault in Our Stars von Josh Boone geleitet, der Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood und Willa Fitzgerald als Hauptdarsteller gewonnen hat.

In der offiziellen Synopsis heißt es: "Regretting You stellt den Zuschauern Morgan Grant (Allison Williams) und ihre Tochter Clara (Mckenna Grace) vor, während sie erkunden, was nach einem verheerenden Unfall übrig geblieben ist, der einen schockierenden Verrat aufdeckt und sie dazu zwingt, sich mit Familiengeheimnissen auseinanderzusetzen, Liebe neu zu definieren und sich gegenseitig neu zu entdecken. REGRETTING YOU ist eine Geschichte über Wachstum, Widerstandsfähigkeit und Selbstfindung nach einer Tragödie, in der auch Dave Franco und Mason Thames mit Scott Eastwood und Willa Fitzgerald mitspielen."

Der Premierentermin ist für den 24. Oktober 2025 angesetzt, und den ersten Trailer zum Film könnt ihr unten sehen.