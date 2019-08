Registriert ab sofort euren Namen für World of Warcraft: Classic

In Kürze starten die Classic-Server von World of Warcraft und eifrige Spieler dürfen ab sofort ihren Charakter erstellen, einen Server wählen und sich darauf einen Namen reservieren. Ihr benötigt dazu ein aktives Abonnement und dürft vor dem weltweiten Start des Titels am 26. August nur maximal drei Charaktere pro Konto erstellen. Spieler sollten jedoch beachten, dass sie auf einem PvP-Realm nur Charaktere innerhalb derselben Fraktion erstellen können. Bereits vorhandene Spieldaten aus einem früheren Beta- oder Stresstest werden zum Start von Classic nicht verfügbar sein, alle weiteren Infos findet ihr in diesem Beitrag. Der Start von WoW: Classic ist für den 28. August geplant, das ist in knapp zwei Wochen.

Quelle: Blizzard.