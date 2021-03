Regisseur Zack Snyder möchte einen Film produzieren, der auf Halo basiert

You're watching Werben

Die Welt der Videospiele ist dem Regisseur Zack Snyder nicht unbekannt, denn in unserem Gespräch konnten wir heraushören, dass er sich mit den Videospielen von Xbox auskennt. Unser schwedischer Kollege Petter Hegevall hatte kürzlich die Gelegenheit, mit dem Regisseur über die Veröffentlichung seiner Version von Justice League zu sprechen. Bei der Gelegenheit konnte er nicht widerstehen, Snyder zu fragen, welche Videospiellizenzen er am liebsten für die Kinoleinwand aufbereiten würde.

"Ich denke, ich würde mich für Halo entscheiden. Diese Reihe liegt mir am Herzen und sie ist eine sehr erfolgreiche und ausufernde Marke, aus der bisher noch kein Film hervorgegangen ist. Es hat so viel Potential und die Mythologie dahinter ist ebenfalls gut ausgearbeitet und detailliert. Es gibt so viele Geschichten in dieser Welt, die Stoff für tolle Filme wären. Gears of War ist eine weitere Reihe, die ich gerne in einem Film verarbeiten würde."

Es sei daran erinnert, dass die Halo-Serie ohne Beteiligung von Zack Snyder im Frühjahr 2022 exklusiv über den Streaming-Dienst Paramout + debütieren wird (internationale Vertriebspläne wurden noch nicht bekannt gegeben).