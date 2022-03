Regisseur von Moon Knight möchte aus Call of Duty oder GTA einen Film machen

HQ

Am Mittwoch wird die Webserie "Moon Knight" auf Disney+ ausgestrahlt, doch wir konnten die ersten Episoden bereits sehen, während wir uns auf ein Interview mit dem Regisseur Mohamed Diab vorzubereiten (der Filmemacher verantwortete vier der insgesamt sechs Folgen dieses Formats).) Unsere Eindrücke werdet ihr in den kommenden Tagen lesen können, doch Aussagen des Gesprächs dürfen wir bereits jetzt mit euch teilen.

Natürlich wollten wir mit dem Regisseur über Videospiele sprechen und es war interessant zu hören, dass sich Diabs Leidenschaft nicht nur auf das Medium Bewegtbild beschränkt:

Mohamed Diab: „Ich spiele die ganz einfachen Sachen, zum Beispiel jeden Tag FIFA. Mein Problem ist, dass ich, wenn ich mich entspannen möchte, keinen Film sehen kann. Eine Fernsehsendung kann ich mir nicht ansehen, denn es macht mir keinen Spaß, da ich sie analysiere. Ich sehe die Schnitte und alles [andere, deshalb] sind Videospiele das einzige, das mich entspannt. Ich spiele die grundlegenden Sachen [...]: GTA, Red Dead Redemption und Call of Duty. Die sehr grundlegenden und sehr großen Sachen, nichts [Nischiges] oder Kleines. Aber ich spiele sie bei jeder Gelegenheit, die ich bekomme. Das ist meine Meditation."

Moon Knight ist das erste Big-Budget-Projekt, an dem Diab gearbeitet hat. Er erklärte uns im Interview, dass er bereits mehrere Angebote für andere, große Filme und Shows erhalten habe, allerdings sei diese Gelegenheit zu interessant gewesen, um sie abzulehnen. Die Antwort wollten wir weiter verfolgen und deshalb fragten wir, ob er daran interessiert wäre, einen Film oder eine Serie, die auf einem Videospiel-Franchise basiert, zu erstellen. Seine Antwort war sowohl positiv als auch überlegt:

Mohamed Diab: „Ich denke das tatsächlich bei einigen von ihnen, ja. Aus meiner kleinen Erfahrung heraus würde [meine erste Antwort] so etwas wie Call of Duty lauten. Es gibt ein paar Iterationen, die Potenzial zeigen. Sie hatten David S. Goyer - der Typ, der The Dark Knight mit Christopher Nolan erschaffen hat - einige [dieser Spiele] schreiben lassen. Oscar-prämierte Komponisten [arbeiten ebenfalls an Videospielen mit]. Da ist etwas Großartiges, also wäre ich definitiv bereit für so etwas, wenn es ein gutes Drehbuch gäbe. So etwas wie Call of Duty, auf jeden Fall. Red Dead Redemption! (Anmerkung der Redaktion: Das sagte er, während sein Gesicht mit einem aufgeregten Lächeln aufleuchtete.) GTA auch. Das sind großartige [...], riesige Projekte. Eines Tages, da bin ich mir sicher, werden sie Filme sein. Es wird Jahre dauern bis man sicherstellen kann, dass, was auch immer diese Filme sein werden, an den großen Erfolg der Videospiele anknüpfen kann."

Wir würden uns das Ergebnis anschauen. Vielen Dank für das Gespräch.