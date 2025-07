Game Director von Overwatch 2 sagt, dass die jüngsten Änderungen nicht von Marvel Rivals beeinflusst wurden

HQ

Lange Zeit dominierten Overwatch und sein Nachfolger den Bereich der Helden-Shooter. Ein paar haben versucht, es herauszufordern, aber keines hat so viel Aufsehen erregt wie Marvel Rivals. Der Superhelden-Shooter hat Overwatch einiges an Konkurrenz gemacht, aber der Game Director von Overwatch 2, Aaron Keller, möchte nicht, dass die Fans denken, dass sich sein Spiel nur wegen Marvel Rivals verändert hat.

Im Gespräch mit YouTuber Jay3 wurde Keller gefragt, ob er glaube, dass der Wettbewerb zwischen seinem Spiel und Marvel Rivals gesund sei. "Ich denke, dass Wettbewerb gesund ist. Es zwingt die Leute, mehr innovativ zu sein und immer ihr Bestes zu geben, aber ich glaube nicht, dass das, was man im Moment inOverwatch 2 sieht, eine Reaktion auf Marvel Rivals ist", sagte er.

"So viel von dem, was wir dieses Jahr gemacht haben, von Perks über Stadion bis hin zu Kartenabstimmungen, wir haben komplette Heldensperren eingeführt, so viel von dem, was wir hier machen, und all die Helden, die wir veröffentlichen, sind seit über einem Jahr in Arbeit, als Teil einer neuen Strategie für das Spiel, um einen großen jährlichen Jahresauftakt zu haben", fuhr er fort.

Es ist schwer zu übersehen, dass Overwatch 2 große Veränderungen mit sich gebracht hat, und ob sie nun an Marvel Rivals liegen oder nicht, die Fans schätzen Blizzards Bemühungen, das Vertrauen in die Overwatch-IP wiederherzustellen, nachdem die Veröffentlichung der Fortsetzung ihr einigen Schaden zugefügt hat.